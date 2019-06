Venedig: War Sylvie Meis' Hochzeitsgast-Outfit unangemessen?

Nach den Clooneys und den Schweinsteigers hat sich das nächste Promi-Paar für eine Hochzeit in Venedig entschieden. Am 1. Juni gaben sich Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann in der Lagunenstadt das Ja-Wort. Nach der Vermählung in einer Kirche wurden die Feierlichkeiten im luxuriösen San Clemente Palace Kampinski fortgesetzt. Unter den Gästen: Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller und Sylvie Meis. Letztere sorgte mit ihrem Outfit für Diskussionen.

Zu viel des Guten?

Die 41-Jährige postete ihr Outfit auf Instagram, wo sich nicht alle Follower von der Kleiderwahl begeistert zeigten. Die Moderatorin hatte sich in einer Spitzenrobe der Berliner Designerin Jasmin Erbas unter die Hochzeitsgäste gemischt.

Zusätzlich zum sehr hohen Beinschlitz war das Kleid mit einem Cutout im Bauchbereich versehen. Auch beim Ausschnitt ging die Moderatorin alles andere als auf Nummer sicher. Dafür musste die Deutsche einiges an Kritik einstecken.