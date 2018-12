Viral: Braut ruft absurdesten Dresscode für Hochzeit aus

Dass Bräute sich häufig ein wenig zu sehr in die Hochzeitsvorbereitungen hineinsteigern, ist allseits bekannt. Bridezilla, eine Mischung aus Bride und Godzilla, werden solche Frauen genannt. Die Extremform erlebten Gäste in den USA. Via Facebook teilte die verlobte Frau den Dresscode für das Fest satte eineinhalb Jahre im Voraus, um ihren Gästen, wie sie schreibt, "genügend Zeit zu geben, sich etwas Nettes auszusuchen."

"Wenn ihr scheiße ausseht, tun wir es auch"

Doch während die meisten Frauen maximal um eine einheitliche Farbe bei den Gästen bitten, hat sich diese Frau ein wahrlich absurdes Konzept überlegt. Jede Frau wird nach Gewicht unterteilt, um einen "unglaublichen visuellen Effekt" zu kreieren. Frauen bis 70 Kilo sollen einen grünen Samtpullover und orangefarbene Wildlederhosen zur Hochzeit tragen. Dem nicht genug sollen sie auch in ein paar Schuhe von Christian Louboutin und einen Schal von Burberry investieren.