Afghanische Frauen protestieren im Netz gegen Taliban-Kleidervorschrift

Die Journalistin Tahmina Aziz twitterte: "Ich trage mein traditionelles afghanisches Kleid mit Stolz. Es ist bunt und wunderschön. Nicht wie all die Fotos, die ihr gestern gesehen habt. Danke an Bahar Jalali, die afghanische Frauen ermutigt, die Schönheit der afghanischen Kultur zu teilen."

Und auch die BBC-Journalistin Sodaba Haidare beteiligte sich mit einem Foto aus ihrer Heimat Afghanistan. "Das ist unser traditionelles Kleid. Wir lieben es farbenfroh. Sogar unser Reis ist bunt und auch unsere Flagge."

So wie sie leben viele der Frauen, die sich an der Aktion beteiligten, im Ausland und können sich dort freier äußern. Auch die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, trug bei ihrem Auftritt in der ZiB 2 am Dienstag ein traditionelles Gewand aus ihrer Heimat.