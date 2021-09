Es ist weder der rote Teppich bei den Oscars noch den Filmfestspielen in Cannes, auf den die Modebranche Jahr für Jahr am meisten hinfiebert. Es ist vielmehr eine Ausstellungseröffnung: Das Metropolitan Museum of Art in New York lädt traditionell im Mai zum Startschuss seiner jährlichen Modeausstellung, die unter der Schirmherrschaft von Vogue-Chefin Anna Wintour mit einer glamourösen Gala zelebriert wird. Dieses Jahr fand die Eröffnung der Ausstellung "In America: A Lexicon of Fashion" coronabedingt erst im September statt. Ein Blick auf die spektakulären Outfits der Met Gala: