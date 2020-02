Abgeschmiert: So viel Plastik steckt in Männercremen

Umweltproblem

Am häufigsten kritisierten die Experten umweltbelastende Kunststoffverbindungen. Diese synthetische Polymere, die im Gegensatz zu festen Kunststoffpartikel in gelöster Form vorkommen, sind schwer abbaubar und können das Abwasser sowie die Umwelt belasten.

Nicht nur die unökologischen Kunststoffverbindungen in den Pflegeprodukten geben zu denken: Auch Silikone und heikle Duftstoffe sind ein Problem in Gesichtscremen für Männer. Alle getesteten Produkte enthielten etwa Parfüm, einige allergene Duftstoffe. In einer Gesichtscreme wies das Labor künstlichen Moschusduft nach, genauer gesagt: Galaxolid (HHCB). HHCB ist gewässergefährdend. Im selben Produkt fanden die Tester Hydroxycitronellal, ein Duftstoff, der häufig Allergien auslöst. Abgesehen von diesen beiden problematischen Duftstoffen wurde auch der Lilial-Gehalt in einigen Cremen beanstandet. Der Stoff steht unter Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Erst kürzlich hatte das Verbrauchermagazin bemängelt, dass auch in vielen Gesichtsmasken lösliches Plastik enthalten ist. Egal ob Mann oder Frau: Ein genauer Blick auf die Inhaltsstoffe lohnt sich.