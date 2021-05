1,37 Mio. Euro: Schmuck von Napoleons Adoptivtochter versteigert

Saphir- und Diamantjuwelen, die der Adoptivtochter Napoleons gehörten, sind am Mittwoch in Genf für 1,5 Millionen Schweizer Franken (1,37 Mio. Euro) versteigert worden. Der erzielte Preis übertraf die Schätzungen des Auktionshauses Christie's bei weitem. Die neun Juwelen, die in separaten Losen angeboten wurden, waren im Besitz derselben Familie, seit sie 1806 Stephanie de Beauharnais bei ihrer Hochzeit im Tuilerien-Palast in Paris geschenkt wurden.

Sammler aus der ganzen Welt

"Es gab eine sehr starke Nachfrage von Sammlern aus der ganzen Welt", sagte Auktionator Max Fawcett gegenüber Journalisten, ohne die Namen der Käufer zu nennen. Die Juwelen wurden anlässlich des 200. Todestages des französischen Kaisers zum Verkauf angeboten. Neben ihrem historischen Wert haben diese Preziosen wegen ihrer natürlichen blauen Farbe auch einen inneren Wert. Normalerweise werden Saphire wärmebehandelt, um ihre Farbe zu akzentuieren.