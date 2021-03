Michael Schottenberg: "Jede Reise ist eine zu sich selbst"

Also, ich kann mich auch mit einer Kajüte statt einem Zimmer arrangieren. Oder mit einem fensterlosen Zimmer in einem Minus-Drei-Stern-Hotel.

Auch als gut informierter Österreicher hat man den Eindruck, zwei Drittel der Orte, über die Sie berichten, sind völliges Neuland. Man spürt, auch im eigenen Land gibt es genug zu entdecken.

Und ob! Ich habe über jedes Bundesland sechzehn Geschichten geschrieben, nur jeweils fünf davon haben es ins Buch geschafft. Ich habe also noch viel in der Hinterhand. Es entstehen neun weitere Bücher, über jedes Bundesland eines. „Schotti to go: Burgenland für Entdecker“ ist das nächste.

Kam dieser Erfolg als Reiseschriftsteller überraschend oder war das geplant?

Es hat sich ergeben. Zwei Mal sogar. Der Amalthea Verlag hatte vor Jahren wegen einer Biografie bei mir angefragt. Entstanden ist dann mein Erstlingswerk „Von der Bühne in die Welt – Unterwegs in Vietnam“. Dann begann ich für die ORF-Sendung "Studio 2" über meine Reisen zu erzählen. Und dann kam Corona. Ich spürte, dass mir der Stoff bald ausgeht und meinte, was is’ wenn ich Österreich entdecke ...

Wenn man Menschen zuhört, ist Reisen das, was sie jetzt neben einem Gasthausbesuch am nötigsten brauchen.

Nachvollziehbar. Aber wenn man gewillt ist, die Augen aufzumachen, beginnt eine Reise bereits, indem man die Türe öffnet und vors Haus tritt. Oder ins Mühlviertel fährt.