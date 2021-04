Lustig, skurril, emotional: Die peinlichsten Oscar-Reden aller Zeiten

Doch man kann auch Sympathien verspielen. James Cameron gelang das 1998, als er für "Titanic" gewann. Anfangs ging alles in eine gute Richtung - zwar etwas langweilig, aber immerhin: Der Regisseur sprach allen Beteiligten seinen Dank aus, mit denen er diesen Preis teilen wolle. Doch am Ende scheiterte er: "Ich bin der König der Welt!" riss er (in Anlehnung an seinen Film) die Arme empor und brach in wildes Gejohle aus. Der Einfall wurde als höchst selbstverliebt wahrgenommen.

Tom Hanks, ein anderer Hollywood-Gigant, wiederum tappte voll ins Fettnäpfchen. Als er für seine Rolle als an Aids erkrankter Homosexueller in "Philadelphia" ausgezeichnet wurde, ließ er aufhorchen: Hanks sprach seinem Highschool-Lehrer sowie einem Schulfreund seinen Dank aus und nannte sie "zwei der besten schwulen Amerikaner". Der Haken dabei: Das Outing der beiden Herren stand zu jenem Zeitpunkt noch aus. Der Zwischenfall inspirierte übrigens den Film "In & out" mit Kevin Kline und Tom Selleck.

Immer wieder politisch wird es beim Oscar sowieso. Nicht nur bei Marlon Brando, der seinen Goldbuben 1973 gar nicht selbst abholte und stattdessen die Aktivistin (und Schauspielerin) Sacheen Littlefeather zur Preisveranstaltung schickte, die für ihn in ihrer Rede auf die Unterdrückung der Rechte der amerikanischen Ureinwohner hinwies.