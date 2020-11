Liebes Christkind! Was Prominente sich wünschen

Chris Steger, Musiker



Liebes Christkindl, ich weiß heuer noch gar nicht so genau, was ich mir wünsche, denn eigentlich hab’ ich ja alles, was man sich so wünschen kann. Ich lebe in einem wunderschönen Land, in dem ich und die Meinen sicher sind und wo die Natur noch intakt ist. Ich habe jede Menge zum Anziehen und mehr als genug zu essen. Dann darf ich eine Schule besuchen, die mir später jede Menge Möglichkeiten für einen tollen Beruf bietet, und heuer ist dann auch noch einer meiner Träume in Erfüllung gegangen, als mein „Liadl“ im Radio gespielt wurde. Ich habe einen Haufen guter Freunde, mit denen ich Spaß haben kann und eine große, wundervolle Familie die immer für mich da ist, und Weihnachten feiern wir immer zusammen. So richtig in Weihnachtsstimmung komme ich in dieser Zeit, wenn es draußen so richtig kalt ist, vielleicht auch schon schneit, und ich gerade beim Laufen oder Fußballtraining war. „Wonn i donn hoam kimm“ und entspannt mit einem heißen Kakao auf der Couch sitze – das fühlt sich einfach gut an... Ah Zefix, jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen! Also, was ich mir zu Weihnachten wünsche, wäre, dass wir wieder alle zusammen feiern können und wir alle gesund sind, dass ich nächstes Jahr mit meinen Freunden wieder ohne „Ausgangssperre“ feiern gehen darf. Ich wünsch mir auch, dass ich mit meinen Mannschaftskollegen wieder regelmäßig Fußball trainieren darf und dass uns bei den Matches wieder viele Fans anfeuern dürfen. Ganz besonders wünsch’ ich mir, dass ich auf einer großen Bühne mit einem riesigen Publikum auftreten darf.

Ach ja, und wenn Du noch Zeit hast, liebes Christkind, dann hätte ich gerne einen Ledergürtel für meine Hose. Liebe Grüße aus St. Martin