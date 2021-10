Zeitumstellung: Die Krux mit der geschenkten Stunde

Ab jetzt wird es morgens früher hell, abends aber auch eher dämmrig. Chronobiologinnen und Schlafforscher können der Zeitumstellung wenig Gutes abgewinnen. Denn sie katapultiert den Körper in einen Mini-Jetlag – Schlafstörungen, Gereiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten und Verdauungsprobleme inklusive.So sicher wie die Zeitumstellung selbst ist bei vielen auch das Rätselraten über die Richtung der Zeitverschiebung. Laut einer deutschen Umfrage würde jeder Vierte die Uhren intuitiv falsch umstellen. Gut, dass es Eselsbrücken gibt: Im Frühjahr wandern die Gartenmöbel vor das Haus. Im Winter holt man sie wieder hinters Haus. Und viele Vögel fliegen im Winter zurück in den Süden.

Unrunde Haustiere

Apropos Tiere: Auch die geraten aus dem Takt. Wenn sich die Gassirunde verzögert und das Futter eine Stunde später im Napf landet, wird selbst der entspannteste Vierbeiner unruhig. Das gilt auch für Nutz- und Wildtiere: Kühe geben rund eine Woche weniger Milch als üblich. Menschen machen sich später auf den Weg zur Arbeit, das kollidiert buchstäblich mit dem vom Tageslicht getriebenen Zeitempfinden der Wald- und Wiesenbewohner – das Unfallrisiko steigt.

In den USA hat die Zeitumstellung eine sonderbare Lobby: Anfang der Achtziger forderten Süßigkeitenhersteller, das Datum nach hinten zu verlegen. Mehr Tageshelligkeit würde das traditionelle Trick-or-Treating (verkleidete Kinder ziehen von Haus zu Haus und bitten um "Süßes oder Saures") und den Verkauf von Naschsachen ankurbeln. Seit 2007 findet die Umstellung dort am ersten Sonntag im November – also nach Halloween – statt.

Am Äquator wäre eine jährliche Zeitumstellung sinnlos. Die Tageslängen schwanken um den nullten Breitengrad im Jahresverlauf nur minimal. Und immerhin wurde der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ursprünglich in vielen, vor allem westlichen Industrienationen aus Energiespargründen implementiert. Das gerät übrigends zusehends in Vergessenheit: In Österreich konnten bei einer Befragung rund 40 Prozent den Grund für die Einführung nennen.

Über Sinn und Unsinn der Zeitumstellung wurde in den vergangenen Jahren auch in der EU ausgiebig debattiert. Derzeit liegt das Projekt zur Abschaffung auf Eis. Es konnte keine Einigkeit erzielt werden, ob künftig überall immer Sommer- oder Winterzeit gelten soll.