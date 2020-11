Zahlen, Fakten, Sex-Statistiken: Alles normal, oder?

Unter Druck gesetzt

Blöd wird’s allerdings, wenn sich jemand dadurch verunsichern und unter Druck setzen lässt – etwa, weil er fünfeinhalb Minuten länger oder kürzer für irgendwas braucht. Zurück zum oben erwähnten Herrn mit seinem, wie er glaubt, missglückten Timing: Richtig, es gibt tatsächlich Männer, die an verzögertem Samenerguss leiden, aber das Phänomen der „Ejaculatio Retarda“ ist recht selten, nur ein bis vier Prozent leiden daran. Bei Nachfrage hat sich dann auch gezeigt, dass der gute Mann vieles im Leben langsamer angeht – das Essen, Spaziergänge, den Alltag an sich. Er spricht auch so – wählt Worte, wartet und wägt ab, hält inne, sucht nach dem richtigen und passenden Gedanken. Offenbar ist er ein Genießer – oder schlicht jemand, der nicht dem aktuellen „Alles-jetzt-sofort-Mantra“ folgt. Ein Mensch, der innehält, bevor er handelt und tut – was mehr denn je wertvoll scheint.

Zeit, ihn zu beruhigen, zumal es zum Thema inter-essante Fakten gibt. Tatsächlich existieren große Unterschiede bei der Frage, was „zu lang“ beim Sex bedeutet. Manche Experten finden, dass vier Minuten Geschlechtsverkehr zu viel des Guten wären (hä?), andere sind überzeugt, dass erst bei 45 Minuten die Grenze erreicht wäre. Wie auch immer, das Wichtigste ist doch wohl, was in diesem Zeitraum geschieht. Sich eine Dreiviertelstunde lang stupid durchzuhecheln, ja, das kann mühsam werden. Aber 45 herrliche Minuten lang zu spielen, zu fühlen, zu atmen und zu lachen, kann wunderschön sein – wenn es gerade passt und zwei Menschen das mögen. Sich der Hast entziehen, sich dem „Fest der Liebe“ widmen, endlich nicht auf die Uhr schauen müssen, sich treiben lassen, es treiben, im Moment bleiben: so gut, frei nach Einstein: „Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“