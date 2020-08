Wohnpsychologie: Welche Farbe in welches Zimmer passt

Rot

In einer roten Umgebung erhöht sich die Aktivität, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2004. Die Signalfarbe sollte nur als Akzent und in wenig benutzten Räumen wie dem Gang vorkommen. Fehl am Platz ist sie im Kinderzimmer, weil sie das Aggressionspotenzial steigern kann.

Grün

Die Farbe der Natur passt ideal ins Wohnzimmer, weil sie Ausgeglichenheit, Verlässlichkeit, Geborgenheit und Stabilität vermittelt. Laut Studien wird Lärm in grünen Räumen besser vertragen.

Angesagt

Als Trendfarbe 2020 wählte das Farbinstitut Pantone im Dezember übrigens „Classic Blue“, ein dunkles Blau, das Ruhe, Souveränität und Optimismus ausstrahlen soll – wenn das kommende Jahr so weitergeht, lohnt es sich, noch die ein oder andere Wand blau zu streichen.