Wienerisch oder steirisch: Nacktmulle sprechen Dialekt

Jeder Nacktmull hat unverwechselbare Stimme

Die Wissenschafter nahmen über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg insgesamt 36.190 leise Zwitscher von 166 Tieren aus sieben im Labor gehaltenen Kolonien in Berlin und Pretoria auf. Dabei erkannten sie, dass jeder Nacktmull seine eigene Stimme hat. Offen blieb aber, ob sich die Tiere anhand der Stimme auch untereinander unterscheiden konnten.

Das Computerprogramm stellte auch Gemeinsamkeiten der Laute innerhalb einer Kolonie fest: Es konnte sogar nur aufgrund des Dialekts erkennen, aus welcher Kolonie das Tier stammt. Jetzt wollten die Forscher wissen, ob diese Unterschiede auch die Tiere hörten. Es folgten Experimente mit zwei Kamern, in der einen war es still, in der anderen waren leise Laute zu hören: Die Tiere suchten stets die Kammer mit den eingespielten Lauten auf.

Kamen die Laute von einem Tier aus der eigenen Kolonie, antwortete der Nacktmull sofort. Stammten sie von einem Tier aus einer fremden Kolonie, blieb der Nager hingegen still.

Um sicher zu gehen, dass es die Mundart war und nicht die Stimme eines einzelnen Tiers, wurden kunstliche Laute vorgespielt. Diese beinhalteten spezifische Merkmale des jeweiligen Dialekts, ähnelten aber nicht der Stimme eines einzelnen Tieres. Auch auf diese am Computer entwickelten Stimmen antworteten die Nacktmulle mit ihrem leisen Zwitschern.

Das Experiment funktionierte selbst dann, wenn in der Kammer mit der vertrauten Mundart der Duft einer fremden Kolonie verströmt wurde: "Damit hatten wir den Nachweis erbracht, dass die Tiere spezifisch den eigenen Dialekt erkennen und positiv auf ihn reagieren", sagt Lewin.