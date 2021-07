Corned Beef! Sie hat den Geschmack des Rindfleischs heute noch auf der Zunge. Verständlich: "Zuvor gab es bei uns nur dann Fleisch, wenn die Oma in Weidling ein Huhn gerupft oder einen Hasen geschlachtet hat."

Noch besser kann sie sich an das Milchpulver erinnern: "In Wien gab es damals kaum Milch. Für meine jüngere Schwester waren daher die Flascherln mit der Milch aus dem Pulver eine echte Wohltat. Ich hab’ ihr beim Nuckeln zugeschaut und dabei immer gehofft, dass sie mir am Ende ein Schluckerl überlässt."

Alles in allem verteilten die CARE-Mitarbeiter eine Million Hilfspakete an die nach dem Krieg notleidende Bevölkerung in Österreich. Bei aller Dankbarkeit ist für die 1938 geborene und erst in der Pension zur Historikerin berufene Wienerin der Hinweis wichtig, dass es auch von Schweizern, Schweden und vor allem von den anderen drei Besatzungsmächten humanitäre Hilfe gab.

Ihren beiden Töchtern, ihren beiden Enkerln und drei Urenkerln hat Gerti Zupanich nie gesagt, dass früher alles besser oder alles schlimmer war als heute.