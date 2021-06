Zeitgeschichte: Wie das Auto Österreich prägte

Gut erinnert sich der in Wien-Floridsdorf sozialisierte Kulturforscher, Zeitzeuge, Auto- und Fußballfan Matthias Marschik an jenen Juni-Samstag anno 1982: „Seine Simmering“, ja genau, jene Fußballelf, der wir das geflügelte Wort „Simmering gegen Kapfenberg“ verdanken, setzte an jenem Samstag zu einem allerletzten sportlichen Höhenflug an.

„Wir spielten um den Aufstieg in die höchste Spielklasse, auswärts gegen Raika Wels“, erzählt Matthias Marschik. Er selbst hatte das Angenehme mit dem Angenehmen verbunden: „Ich fuhr mit meinem selbstlackierten Hillman Imp., Baujahr 1966, nach Wels.“

Warum auch immer, er war spät dran, auf dem Parkplatz vor dem Stadion fand er keine freie Lücke mehr. Da passierte das Liebliche: „Als der Ordner meinen Wagen sah, bekam er offenbar Mitleid und wies mir den schönsten Platz gleich neben dem Haupteingang zu.“