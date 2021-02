Wie verändern sich nach Corona unsere Begrüßungsrituale?

Mitten in der Krise wirft die liberale schwedische Tageszeitung „Dagens Nyheter“ (Stockholm) schon eine wichtige psychologische Frage für die Zeit nach der Pandemie auf: Sie wirft jetzt einen Blick auf die Zukunft des Handschlags.

Und ist kritisch: „Sich zu begrüßen, indem man sich die Hand schüttelt: Das ist eines der Dinge, die nicht zurückkommen werden, wenn all das hier vorbei ist. Bald, wenn nicht jetzt, sagen wir somit Tschüss zu schwitzigen Handflächen, die gegeneinander gedrückt werden, zu leblosen Pfoten und - noch schlimmer - Fäusten, die wirklich fest zugreifen, so dass es wehtut, in einer Art merkwürdiger Machtdemonstration: Schau her, wie stark ich bin!"

Die Zeitung stellt die Frage, wie wir uns stattdessen begrüßen werden: "Man könnte den allerschwedischsten aller Grüße vorschlagen, nämlich dieses unbeholfene kleine Winken: 'Hej, hej!' Das sollte tatsächlich allen passen können, unabhängig von Wesen und Kultur.“