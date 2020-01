Wie Nikotinpflaster: Forscher entwickeln Speck-Pflaster für Veganer

Manche Experten zweifeln ihren Nutzen an: Dennoch greifen viele nach dem Rauchstopp zum Nikotinpflaster, um den Nikotinentzug abzumildern.

Für Schlagzeilen sorgt nun ein andersartiges Pflaster, das Vegetariern und Veganern beim Verzicht auf Fleischspeisen helfen soll. Das Pflaster duftet nach Speck und wurde an der renommierten University of Oxford entwickelt. Um Menschen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entschieden haben, dabei zu helfen, ihr Verlangen nach Rind, Hühnchen und Co. einzudämmen.

Charles Spence, experimenteller Psychologe an der University of Oxford, arbeitete bei der Kreation des Speck-Pflasters mit Strong Roots, einem Hersteller für vegetarische Kost, zusammen.