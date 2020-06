"Wie Netflix, nur für Pornografie": Jetzt kommen die Intimfluencer

Yma Louisa Nowak arbeitet, wie viele Frauen in ihrem Alter, als Influencerin. Allerdings hält sie weder Lipgloss noch Diätpulver in die Handykamera, sondern ihren Körper. „Curvy Model und Content Creator“ steht in ihrer Signatur – die 22-jährige Berlinerin verkörpert eine neue Gruppe von Internet-Stars, die Der Spiegel jüngst als „Intimfluencer“ titulierte: Sie verdient ihr Geld damit, freizügige Fotos und Videos von sich ins Netz zu stellen. Ihren Kritikern nimmt sie den Wind aus den Segeln: „Es ist eine viel selbstbestimmtere Form von Pornografie.“