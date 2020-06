Frauen: Mit (richtigen) Pornos schneller zum Orgasmus?

Was von manchen Experten aber bezweifelt wird. Derlei „Super-Stimuli“ würden auf Dauer zu Gewöhnung führen, ist die Psychotherapeutin Heike Melzer überzeugt. In ihrem Buch „Scharfstellung“ schreibt sie: „Der Konsum von Pornografie stellt für Männer und Frauen Skripte bereit, weckt Wünsche, verändert Vorlieben und kann auf bestimmte Reize fixieren, die im partnerschaftlichen Kontext nicht zu erreichen sind.“ Zweifellos: Pornos vermitteln meist eingeschränkte Vorstellungen von Sex und zeigen stumpfe Geschlechterstereotypen. Und es war am Ende die Pornoindustrie, die das Sehnsuchtsbild des „perfekten“ weiblichen Genitals geprägt hat: haarlos, eng, rosafarben. Das ist die eine Seite.

Positives Empowerment

Die andere: Bewusster Pornokonsum kann dazu beitragen, dass Menschen etwas über ihre sexuelle Identität und Bedürfnisse lernen. Junge Frauen erleben Pornos zunehmend als positives „Empowerment“, ein Drittel der User ist weiblich. Doch was bedeutet das in diesem Kontext – und was genau heißt „bewusst“? Zum einen die Dosis, die bekanntlich das „Gift“ macht – wenn gar nix mehr ohne die visuellen Kicks geht und das eigene Kopfkino verstummt, wird’s heikel. Es braucht immer noch den Mix zwischen externer Anregung und innerem Erleben. Vor allem aber geht es um die Art und Weise der Bilder und die Machart der Filme. Das betrifft prekäre Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung ebenso wie den Schutz der Darstellerinnen auf verschiedenen Ebenen.

Fein also, dass es immer mehr Produzenten gibt, die sich darauf einstellen – und auf weibliche Bedürfnisse abseits des Mainstream-Rums-Bums-Nonstop-Ejakulierens. Es geht um Vielfalt und Authentizität – und darum, dass Befriedigung nicht als Ergebnis maximaler Genital-Performance dargestellt wird. Stattdessen soll Sex zum Fest werden, wie es etwa auf der Plattform brightdesire.com heißt, wo es nicht den üblichen Stoff zum Runterholen gibt, sondern smarte, intelligente Filme, als „Versuch, all das Gute zu zeigen, was wir an Sex so lieben – Intimität, Lachen, Verbindung und echten Spaß“. Oder bei bellesa.co, wo es im Leitbild heißt, dass „Sexualität im Internet Frauen so darstellen sollte, wie sie wirklich sind – als Subjekte des Vergnügens, nicht als Objekte der Eroberung“. Oder beim deutschen #pornstartup „Feuerzeug“, das von Studenten in Freiburg gegründet wurde. Wo man Pornos „fair, sicher und feministisch“ produzieren möchte, also Frauen an der Produktion beteiligt sind und nicht nur „als Darstellerinnen, die ausschließlich durch den männlichen Blick definiert werden“. Sehenswert, das neueste 17-Minuten-Werk „Seeseiten“, das sich dem Thema „Masturbation“ widmet und „drei Protagonist*innen am See, im Licht eines endenden Sommers“ zeigt. Gibt’s derzeit nur via Freischaltung von „Art House Vienna“ und per Online-Überweisung. Aber weil’s sinnvoll und sinnlich zugleich ist, gilt die Devise: reinschauen! Unbedingt.