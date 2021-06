Wie Gartenbesitzer zu einem pflegeleichten Rasen kommen

Der Vorteil liegt auf der Hand: „Man muss ihn kaum gießen, nicht düngen und nicht vertikutieren.“ Ihn anzulegen ist übrigens keine Hexerei: „Wer einen englischen Rasen hat, braucht nur etwas abwarten, weniger gießen und düngen und schon bald hat er einen standortgerechten Kräuterrasen, in dem bald das blüht, was in der Umgebung auch wächst.“

Mittlerweile gibt es schon fertige Saatgutmischungen für den Kräuter- und Blumenrasen. Der ist nicht nur pflegeleicht, sondern steigert auch die Biodiversität, weil dort Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten Nahrung finden. Und er hat in der Regel auch einen gesünderen Boden. Denn viele Hobbygärtner, die einen englischen Rasen ihr Eigen nennen, verwenden Unkrautvernichter. Das ist keine gute Idee: „Haustiere oder Kinder kommen unweigerlich damit in Kontakt – für mich auch ein Grund, auf den gepflegten Rasen zu verzichten“, meint Strobelberger.