Werte statt Werbeflut: Warum die "Genuinfluencer" so erfolgreich sind

Feminismus, Umweltschutz, soziale Ungleichheiten, psychische Gesundheit: Genuinfluencer betreiben in diesen Bereichen Bildungsarbeit. Unter dem Kanalnamen „Erklaerungsnot“ gibt Dina Berger psychisch Erkrankten eine Stimme: „Ich zeige mit verschiedenen Formaten, wie sich seelisches Leid anfühlt und wie Angehörige mit Betroffenen umgehen können“, schildert die Psychologiestudentin. Sie möchte „gegen Stigmata und für mehr Akzeptanz von psychischen Erkrankungen kämpfen und Berührungsängste abbauen“. Den Wunsch der Community nach Informations- und Inspirationsquellen erklärt sich die Deutsche so: „Wir verbringen immer mehr Zeit in sozialen Medien und haben immer größeren Anspruch an sie. Es reicht nicht mehr, nur Werbung oder schöne Bilder zu sehen. Wir wollen am Weltgeschehen teilnehmen, Meinungen bilden, Neues lernen.“