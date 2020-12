Weihnachtsgeschenke: Die Tops und Flops der Promis

TOP: Wenn ich an Weihnachten und an die damit verbundenen Glücksgefühle denke, fühle ich mich natürlich sofort in meine Kindheit versetzt. So sehr ich mich über haufenweise Spielzeug gefreut habe, blieb mir doch als schönstes Weihnachtsgeschenk das gemeinsame Feiern mit meiner Freundin Sara und ihren Eltern in Erinnerung. Diese Weihnachten damals werde ich nie vergessen. Sara hatte leider ein viel zu kurzes Leben. Ich vermisse sie sehr.

FLOP: Wie jedes Kind hätte ich mich so wahnsinnig über weiße Weihnachten gefreut, der weihnachtliche Schnee blieb aber eigentlich so gut wie immer aus, also war das definitiv ein Flop!

THOMAS MORGENSTERN, Ex-Skispringer: