Was eine junge Helferin im Lernhaus fürs Leben lernt

Nach dem Lockdown im November konnte sie selbst miterleben, wie Kinder, die bereits ins Hintertreffen geraten waren, weiter an Boden verloren haben. Weil ihnen der Zugang zum Distance Learning versperrt blieb: „Mir ist aufgefallen, dass die, die am wenigsten haben, durch die Corona-Krise am meisten verloren haben. Das ist ein Teufelskreis, auf den Lehrer schon seit Ewigkeiten aufmerksam machen, den aber niemand sehen möchte.“ Umso wichtiger sei es, dass die Kinder jetzt wieder Zutritt zu den Lernhäusern haben.

Heraus aus der Blase

Die freiwillige Helferin, die betont, dass sie in einer intakten Familie in Deutsch-Wagram aufwachsen konnte, strebt nach dem Freiwilligenjahr eine Ausbildung zur Physiotherapeutin an. Die Arbeit im Lernhaus hat ihr Einblicke in für sie bisher fremde Lebenswelten ermöglicht. Diese wären auch für ihre persönliche Entwicklung wichtig, fügt sie hinzu: „Hier komme ich raus aus meiner Blase.“

Das Freiwilligenjahr kann Marlene Schlederer mit gutem Gewissen anderen jungen Menschen empfehlen: „Es ist durchaus möglich, dass mir die Erfahrungen später einmal in meinem Beruf helfen werden. Für mein weiteres Leben sind sie in jedem Fall sehr wertvoll.“