„Jungen Menschen zeigen, dass sie alles schaffen können“

Ich habe vom Lernen profitiert, weil…

… sich mein Allgemeinwissen dadurch immer wieder erweitert hat. Auch in meinem Sport hat es mir geholfen. Für mich persönlich waren Schule und Sport die perfekte Kombination - und diese Erfahrungen nutze ich immer noch für so ziemlich alles, was das Leben parat hat.



Meine Schulzeit war für mich…

… die schönste Zeit. Je älter man wird, umso mehr schätzt man diese Zeit. Ich habe viel gelernt und erlebt. Meine Schulzeit hat mich nicht nur gebildet, sondern auch als Mensch geformt.