Was den Stepptänzer wirklich glücklich macht

Grundsätzlich kann jeder Steppen lernen, aber der Tanzstil ist anstrengend und fordernd.

Allerdings sollten sich gerade Anfänger erst mal von einem Arzt durchchecken lassen, bevor sie aufs Ganze gehen. Steppen stellt vor allem eine Belastung für die Gelenke dar, solange man die Technik noch nicht beherrscht.

Allerdings hat der schweißtreibende Tanzstil eindeutig positive Auswirkungen, unter anderem auf das Herz-Kreislauf-System. Neben Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination fördert das Training zudem die Konzentration und fragt man begeisterte Tänzer, macht er glücklich.

Wer Steppen lernen will, braucht neben einem fachkundigen Trainer, bequeme Kleidung und natürlich die passenden Schuhe. Der Profi rät zu geschnürten Lederschuhen, auf deren Sohle die Steppeisen aus Aluminium geschraubt werden – so entsteht der typische Sound. Außerdem braucht es Disziplin und Zeit zum Üben. Am Ziel ist man, wenn „man musikalisch denkt und diese Ideen auch mit den Füßen umsetzen kann", so Tap-Profi Marek. Das kann viele Jahre dauern.