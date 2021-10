Warum manche Männer nach dem Orgasmus sofort krank werden

Ungefähr dreißig bis sechzig Minuten nach dem Höhepunkt geht es rapide bergab: Bei manchen Männern beginnt nach der Ejakulation innerhalb kurzer Zeit, die Nase zu laufen, die Augen zu jucken und die Körpertemperatur anzusteigen.

Zwei bis sieben Tage dauern diese grippeähnlichen Zustände an - eine Erkrankung, die als "Post-Orgasmic Illness Syndrome" (POIS) bekannt ist, machen ein gesundes Sexualleben fast unmöglich. Wenn auch nur wenige Männer betroffen sind: Im Jahr 2017 nahm das National Institute of Health in den USA das POIS in die Liste der seltenen Erkrankungen auf.

Autoimmunerkrankung oder Allergie

Bei manchen Betroffenen dauert es nur Sekunden, bis nach dem Sex oder der Selbstbefriedigung die ersten Symptome auftreten: Von Schweißausbrüchen bis zu Übelkeit ist alles dabei. Zunächst gingen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn der Patienten aus, jedoch zeigte eine Studie der Tulane University in New Orleans: Es scheint eher eine Art Autoimmunerkrankung oder Allergie zu sein, die dazu führt, dass Männer auf ihre eigenen Samenflüssigkeiten mit entzündlichen Zuständen reagieren.

Sobald Sperma in Kontakt mit der Haut gerät, scheint es zu heftigen Gegenreaktionen zu kommen. Ein Prick-Test (Allergietest auf der Haut) bestätigte damals die Vermutung der Forscher und Forscherinnen: 29 von 33 "POIS"-Patienten zeigten eine Hautreaktion, nachdem sie mit einer Probe ihres eigenen Spermas in ihren Unterarm gestochen wurden - während Placebo-Proben nichts auslösten.

Betroffenen versucht man deshalb mittels Hyposensibilisierung (wie sie auch bei Pollenallergikern durchgeführt wird) zu helfen. Nach wiederholten Injektionen ihres eigenen Spermas berichteten zahlreiche Patienten nach 15 bis 31 Monaten von einer Besserung.