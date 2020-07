Wahnsinns-Video: Eiliges Baby kommt auf dem Parkplatz zur Welt

Auf den ersten Blick sieht die Geschichte aus wie Fake News, weil sie so unwahrscheinlich klingt. In den USA hat eine Frau ihr Baby am Parkplatz vor dem Krankenhaus bekommen.

Das alleine wäre noch nicht so ungewöhnlich, denn immer wieder schaffen es Mütter nicht rechtzeitig ins Spital und bringen ihr Kind auf dem Weg dorthin auf die Welt. Aber diese Mutter wählte eine außergewöhnliche Geburtsposition: Sie gebar im Stehen.

Die Geschichte hinter dem Video: Susan Anderson war mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus und stieg aus dem Auto aus, als die Presswehen einsetzen.

Sie ging in Richtung Eingangstor des Spitals, musste aber dann stehen bleiben. Die Sekunden danach zeichnete die Überwachungskamera des Gebäudes auf: Mit ihrer Einwillugng wurde das Video von der Klinik auf Facebook veröffentlicht und inzwischen hundertausende Male angeklickt.

Hier können Sie es mit Untertiteln auf Englisch sehen: