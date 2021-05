Voice Assistants: Befehle erhalten immer die Frauen

Starkes Ungleichgewicht

Frauen sind nur selten in Führungspositionen in Tech-Unternehmen zu finden. Eine McKinsey-Erhebung aus dem Jahr 2018 zeigt, es sind nur 11 Prozent.

Universität

Nicht erst im Job, sondern schon in der Ausbildung zeichnet sich dieses Ungleichgewicht ab. Während 70 Prozent der Studierenden im pädagogischen Bereich Frauen sind, sind es in den MINT-Studien (Mathematik, Informatik, Natur- und

Ingenieurwissenschaft und Technik) nur 36 Prozent. Noch weniger – nämlich 29 Prozent – sind es rein in der Informatik. So die Zahlen aus dem UNESCO-Bericht.

Schule

Dieses Ungleichgewicht ist aber nicht von Beginn an gegeben. Eine Darstellung von McKinsey zeigt, in der mittleren und höheren Schulstufe sind 47 Prozent der an Computerwissenschaften Interessierten Mädchen. Zusatzkurse in diesem Bereich würden zu 23 Prozent von Schülerinnen belegt