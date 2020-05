Der Wiener, der das Faltrad neu erfand

Eigentlich wollte Valentin Vodev nach Abschluss seines Studiums am Royal College of Art in London zwei Wochen lang Kuba bereisen, „dabei Spaß haben“ und danach nach Wien zurückkehren. „Mein Ziel war es damals, in den zwei Wochen möglichst viel vom Land und von den Leuten zu sehen. Es war schnell klar, dass das nur kombiniert mit Rad und Bus zu schaffen ist.“