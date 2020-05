Fahrradbranche: Vor dem Dämpfer noch ein Superjahr

Die Nachfrage nach hochwertigen und höherpreisigen Materialien und Produkten mit vielfältiger Ausstattung steigt stetig, heißt es seitens des Verbands. Außerdem werden immer mehr E-Bikes gekauft. Deren Durchschnittspreis ist deutlich höher als jener von herkömmlichen Fahrrädern und lag 2019 bei 2.809 Euro, was einer Steigerung von vier Prozent entspricht. Österreich hat beim Marktanteil der E-Bikes im vergangenen Jahr die Schweiz abgehängt. Lagen die beiden Länder 2018 noch ex aequo auf dem dritten Platz, so hat Österreich die Schweiz nun überholt und ist hinter Belgien und den Niederlanden alleiniger Dritter. Fast 39 Prozent aller verkauften Fahrräder sind inzwischen E-Bikes, in den Niederlanden sind es 42 Prozent und in Belgien 51.