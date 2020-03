Umfrage: Großteil der Österreicher sieht Isolation auch positiv

Das Smartphone wurde zu einem der wichtigsten Begleiter: 65 Prozent gaben an, dass dies so sei. Deutlich weniger behaupteten dies von ihren Lebensgefährten: Vier von zehn Befragten wollten in der Isolation nicht ohne die bessere Hälfte sein.

Millennials vermissen Freiheit

Doch die Isolation wird auch als entbehrungsreich empfunden: 56 Prozent vermissen es, sich nicht frei bewegen zu können. Knapp zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) empfinden die Ausgangsbeschränkungen als Einschränkung der eigenen Arbeits- und Freizeitgestaltung. Besonders die jüngeren Generationen trauern ihrer Freiheit hinterher: Von jeweils mehr als 40 Prozent der 14- bis 19-Jährigen sowie 20- bis 29-Jährigen wird die Maßnahme als massive Beschränkung wahrgenommen. Währenddessen steht die Generation 69plus der verordneten Isolation vergleichsweise entspannt gegenüber.

Der größte Störfaktor der aktuellen Situation ist für 62 Prozent der Verzicht auf Treffen mit der Familie und Freunden. 66 Prozent waren es sogar bei den weiblichen Befragten.