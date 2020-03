Beruhigungsübungen für jede Zeitspanne

10 Minuten

Schreiben Sie einen Brief an sich selbst mit all den guten Sachen, die Sie momentan leisten, ist der Tipp von Lucy Atcheson, Psychologin und Autorin von "Anxiety Attacks". Sagen Sie sich: "Ich werde diesen Brief an meinen besten Freund schreiben, der zufälligerweise ich selbst bin, und ich muss ihn aufheitern." Denn: Ein großer Anteil der Angst resultiere aus mangelndem Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Wer kein Freund von Briefen ist, kann einfach drei Dinge notieren, für die es sich heute lohnt, dankbar zu sein. "Das gibt ein Gefühl von Sicherheit", so Atcheson.

20 Minuten

In dieser Zeit geht sich ein Power Nap aus, also ein kurzes Schläfchen. "Wenn wir ängstlich sind, denken wir emotional und nicht mehr logisch. Um die Dinge wieder in Relation zu setzen und eine neue Perspektive zu bekommen, hilft, sich eine kurze Pause von allem zu nehmen", sagt Psychologin Blair. So geht der Turbo-Schlaf: Legen Sie sich auf den Rücken, ziehen Sie die Knie an und schließen Sie die Augen. Atmen Sie konzentriert, wie in der ersten Übung empfohlen. Einschlafen ist übrigens gar nicht nötig - wichtig ist nur, dass die Gedanken entschlummern.