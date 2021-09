Aufwachsen im Leistungssport und worauf es dabei ankommt

Eltern sind die Experten

„Die Eltern sind und bleiben immer die Experten, was das Wohlbefinden des Kindes angeht. Geht es den Kindern nicht gut, sind viele verunsichert und schreiben das einfach dem Leistungssport zu. Aber das muss nicht so sein: sinkt das Wohlbefinden, sollte man sich Unterstützung suchen. Dann ist es wichtig, zu handeln“, Engleder.

Kinder und Jugendliche im Leistungssport stehen vor besonderen Herausforderungen. Zum einen müssen sie Sport und Schule gleichzeitig bewältigen. „Den Druck, der auf den Kindern durch Sport und Schule lastet, sollte man in anderen Bereichen wegnehmen – vor allem in der Familie. Die Kinder sollten dort einfach Kind sein können“, sagt Engleder. Außerdem stecken die jungen Sportlerinnen und Sportler noch mitten in der Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Phase ständig bewertet zu werden – „da muss man sehr darauf schauen, dass die Kinder das nicht verinnerlichen und ihren Wert als Mensch nicht nur über die Leistung definieren“.

Aber der Leistungssport kann auch positive Effekte bringen: Sich Ziele setzen, dranbleiben, wenn es schwierig ist, der Umgang mit Misserfolgen, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und ein gesteigertes Selbstwert- und Körpergefühl.

Auch die 18-jährige Mountainbikerin kennt schwierige Momente. „Bin ich gut genug? Bringt das überhaupt etwas?“ In solchen Phasen ist ihre Mama die größte Stütze. Der Spaß am Sport siegt bis jetzt immer wieder über jeden Zweifel. Und der Spaß sollte immer Ausgangspunkt sein.