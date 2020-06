Trends: Mit welchen alten Blumen wir uns jetzt schmücken

Seit dem 29. Mai darf wieder im größeren Rahmen mit bis zu hundert Gästen geheiratet werden.

Neben den Brautpaaren können sich auch Floristen freuen – immerhin machen festliche Zeremonien wie Taufen oder Hochzeiten einen beträchtlichen Teil ihres Geschäfts aus. Für keine anderen Anlässe (außer Beerdigungen) schmückt man sich mit derart vielen Blüten.

Und auch in Sachen Blumentrends sind Hochzeitspartys tonangebend. Denn wie in der Mode gibt es auch in der Floristen-Welt saisonale Tendenzen. So sind etwa die vor Kurzem noch oft als spießig ignorierten Nelken wieder gefragt.