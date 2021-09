Tiercoach: Wie eine Tollwutimpfung Welpen schützt

„Österreich gilt seit 2008 als tollwutfrei. Doch schon in den Nachbarländern, vor allem weiter östlich, treten immer wieder Fälle auf“, sagt Reitl. Die Rabiesviren finden in Wildtieren, darunter Fuchs als Überträger Nummer 1 in Europa und Waschbär (USA), sowie in frei laufenden Hunden und Fledermäusen (Asien) ein unkontrollierbares Reservoir. Für u. a. Studenten der Veterinärmedizin besteht daher in Österreich bereits seit Langem eine Tollwut-Impfpflicht. Auch Reisende nach Indien – global das Land mit den meisten Tollwutfällen bei Menschen – brauchen den Schutz. Im Fall eines Bisses durch ein infiziertes Tier rettet sonst nur eine Notimpfungen das Leben.

Impfung bietet guten Schutz vor Viren

„Für Haustiere ist die Tollwutimpfung gut verträglich und leistbar“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Für vierbeinige Reisebegleiter und Besucher von Hundeausstellungen ist sie ein Muss. „Seit der Einführung des EU-Heimtierausweises hat die Tollwutimpfung noch mehr an Bedeutung gewonnen“, heißt es bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES. Zum Nachweis eines ausreichenden Schutzes ist eine Blutuntersuchung mit Bestimmung des Titers erforderlich. Steht ein Vierbeiner nur in Verdacht, sich mit Rabiesviren infiziert zu haben, müssen die zuständigen Behörden gemäß Epidemiegesetz innerhalb von 24 Stunden informiert werden; genau so sind Krankheits- und Todesfälle zu melden.