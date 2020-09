"The Home Edit" auf Netflix: Die neuen Aufräumerinnen

Im Gegensatz zu Kondos spirituellem Minimalismus-Ansatz steht bei den „Home Edit“-Chefinnen Shearer und Teplin, zwei quirligen Müttern aus Nashville, USA, penible Organisation im Vordergrund: Sie kategorisieren, packen Zeug in transparente Boxen und ordnen Bücher und Kleidung nach der „Roybgiv“-Methode, also den Farben des Regenbogens (red, orange, yellow, blue usw.), was die New York Times treffend als „Pinterest Organization Porn“ bezeichnete.