Tatort Mistplatz: Wie unser Müll den Klimawandel beeinflusst

Entgegen des hartnäckigen Gerüchts landen getrennte Stoffe auch getrennt am Mistplatz. „Die Sammlung der Stoffe richtet sich immer am Gesamtsystem aus und hier unterscheiden sich Städte und ländliche Regionen oft maßgeblich. In Wien werden etwa Kunststofffolien, die auf Materialrecyclingebene noch nicht so hochwertig recycelt werden können bzw. verunreinigt sind, verbrannt und damit der energetische Aspekt genutzt. Dafür funktioniert das stoffliche Recycling von Hohlkörpern wiederum sehr gut“, weiß Huber-Humer. Beispielsweise auch in Müllendorf im Burgenland wird das PET-to-PET-Recycling bzw. der Bottle-to-Bottle-Kreislauf erfolgreich betrieben. Und die Expertin weiß: „Es wird auch in Zukunft verstärkt in Richtung stoffliches Recycling gehen, weil auch die EU höhere Quoten vorgibt.“