Studie zur Pink Tax: Wo Frauen für Rasierer und Co. weniger draufzahlen

Importeure zahlten am Ende mehr für Waren wie Jeans, Stiefel, Kleider und T-Shirts für Frauen als für entsprechende Artikel, die an Männer verkauft wurden. Frauen- und Männerprodukte wurden in fast 40 Prozent der Fälle unterschiedlich besteuert, und Frauenartikel wurden im Durchschnitt um 0,7 Prozent höher besteuert als die männlichen Varianten. Die höheren Kosten wurden an Großhändler, Einzelhändler und schließlich an weibliche Verbraucher weitergegeben.

Schlüsselfaktor

Die Forscher fanden jedoch auch heraus, dass die politische Vertretung ein Schlüsselfaktor für die Senkung der höheren Importzölle für Frauenwaren ist. Politikwissenschafterin Diana O'Brien dazu: "Genau wie in anderen Bereichen der Politik spiegeln sich Ungleichheiten in der Repräsentation in Ungleichheiten in der Regierungspolitik wider." Je höher der Frauenanteil bei politischen Entscheidungsträgern in einem Land, desto eher werde die Pink Tax reduziert.