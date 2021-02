Streit: Dürfen sich Models überhaupt für Body Positivity einsetzen?

Darf sie oder darf sie nicht? In einem Instagram-Video zeigt sich das bekannte Unterwäsche-Model Sara Sampaio, in dem sie je nach Pose vom scheinbar perfekten Körperbild abweicht - ihrer Meinung nach zumindest (der KURIER berichtete). "Es ist normal [...], dass Dellen und Röllchen entstehen, wenn du deinen Körper bewegst", so Sampaio.

Mit dem Beitrag will das 29-jährige Victoria's Secret-Model einen Beitrag zur viel zitierten Body Positivity leisten - also seinen Körper so zu mögen wie er ist und für mehr Diversität zu sorgen.