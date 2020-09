Bewirkt dieser Body-Positivity-Trend genau das Gegenteil?

Ein neuer Tag, ein neuer Trend in den sozialen Medien. Body Positivity, also den eigenen Körper so zu lieben, wie er ist, ist auf Instagram und Co. nach wie vor präsent. Und seit Kurzem gibt es einen neuen Hashtag, den Influencer zahlreich unter ihre Schnappschüsse setzen: #SameBodyDifferentPose.

Vor allem mit Unterwäsche- und Bikinifotos soll vermittelt werden: Ich bin auch nicht perfekt. Dabei nehmen die Frauen in Vorher-Nachher-Vergleichen verschiedene Posen ein und laden dann das vermeintlich perfekte und das weniger gestellte Foto hoch. Auch das Bikinihöschen wird gerne verschoben, um zu zeigen, dass man auch nur eine ganz "normale" Frau ist.