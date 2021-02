Zugenommen: "Victoria's Secret"-Model zeigt seine Quarantäne-Figur

Dass die Waage jetzt ein paar Kilos mehr anzeigt, scheint die gebürtige Portugiesin nicht im Geringsten zu stören. Im Gegenteil. Sie feiert ihre neuen Rundungen.

"Es gibt eine Sache, die sie dir nicht über das Zunehmen erzählen. Deine Brüste werden größer", hatte sie erst kürzlich auf Instgram Live verraten. "Ich versuche also einfach, zu mir zu überlegen, was ich lieber will: Bauchmuskeln oder Brüste?", scherzte das Model.