Steinmetz: Von der Aufgabe, für die letzte Ruhe zu sorgen

In diesem Jahr kam ohnehin alles anders. Ein Jahr, in dem vieles nicht mehr so ist, wie es einmal war. Dabei hätte der Tradition entsprechend alles erledigt sein sollen. Nina Potz seufzt und bedauert, „dass einige unserer Kunden zu Allerheiligen nicht bekommen, was sie erwarten durften.“ Bisher war die Zuverlässigkeit des bereits seit 140 Jahren existierenden Familienunternehmens am Wiener Zentralfriedhof in Stein gemeißelt. Ganz im Sinn der angebotenen Dienstleistung. Die Homepage verspricht von Hand gravierte, kippsichere Grabsteine, im Bedarfsfall Renovierung, sowie Errichtung und regelmäßige Pflege der letzten Ruhestätte.

Sie kümmert sich ums Geschäft

Nina Potz ist erst 38, kümmert sich als Prokuristin um die geschäftlichen Angelegenheiten des Betriebs. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, „als einen besonderen Zugang zum Thema Sterben“ zu haben. Der Tod als unbeeindruckbarer Rhythmusgeber für das Überleben jener Menschen, die sich mit seinen Nachwirkungen beschäftigen? Zu einfach.

Die ständige Konfrontation mit dem Corona-Virus wurden zur fast unlösbaren Herausforderung: Lieferungen von Granit aus Indien stecken noch immer im Engpass. Jener Stein, der in Rot-, Blau-, Gelb- oder Grüntönen gehalten und im Vergleich zur Waldviertler dunkel- bis hellgrauen Variante die kostengünstigere Alternative ist. Billiger, weil Kinderarbeit den Abbau des bunten Granits gewährleistet? „Wir nehmen die Steine nur von geprüften Händlern, achten auf ordentliche Arbeitsbedingungen.“