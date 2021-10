Der Tiroler Bestatterin ist es wichtig, dass sich Angehörige noch verabschieden können. Sie sollen den Toten im Idealfall sehen und anfassen können – bei einem offenen Sarg und lockeren Erinnerungsrunden in einer hellen, freundlichen Umgebung.

„Unter dem Wort der Pietät ist früher viel Angst geschürt worden, als in den dunklen Leichenhallen nur geflüstert, gebetet und getrauert werden durfte“, kritisiert sie. Die 50-Jährige gehört der Death-Positive-Bewegung an, die vor einigen Jahren von der US-Bestatterin Caitlin Doughty gegründet wurde. Die Gruppierung setzt sich für mehr Transparenz und Akzeptanz rund um die menschliche Sterblichkeit ein.

Von der Lehrerin zur Totengräberin

„Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod macht uns stärker. Sie lässt uns das Leben mehr schätzen. Überhand sollte das Thema jedoch nicht nehmen. Es braucht eine Balance“, erklärt die Mutter eines erwachsenen Sohnes, die in ihrem ersten Beruf Lehrerin war.

Deutsch, Psychologie und Philosophie hat sie auf Lehramt studiert. Nachdem eine Fixanstellung an einer Schule gar nicht so einfach zu finden war, lehrte sie in einer Krankenpflegeschule Psychologie. Gegenstand war hier oft die Trauer, wodurch sie mit der Sterbethematik in Berührung kam – die sie schließlich bis zur Bestattung führte.

Seit 2012 betreibt die Quereinsteigerin nun gemeinsam mit einem Firmenpartner ein Bestattungsunternehmen in Innsbruck mit vier Mitarbeitern.

Einäscherung eine Sünde

Gestorben wird immer, heißt es so oft. Mit der Zeit aber auch anders, könnte man hinzufügen. Denn Feuerbestattungen sind auch in Österreich stark im Steigen. „Früher galt das bei Katholiken noch als Sünde“, erzählt die aus einem katholischen Elternhaus stammende Totengräberin, die selbst aus der Kirche ausgetreten und nicht gläubig ist. Mehr als ein Drittel der Bestattungen machen in Österreich inzwischen Einäscherungen aus.