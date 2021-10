Dem Tod in Death Cafés ganz locker begegnen

Death Cafes

„Neu ist die Death-Positive-Bewegung nicht“, sagt Pernlochner-Kügler. „Ihr Ruf nach Integration des Todes in unser Leben wurde bereits durch die Hospiz- und Palliative-Care-Bewegung laut.“

In den vergangenen Jahren entwickelten sich dadurch Death Cafés. Hier treffen sich Personen in privaten Räumlichkeiten oder Organisationen, um bei Kaffee und Kuchen über den Tod und das Sterben zu plaudern. Mittlerweile gibt es in Bangkok sogar eigene Lokale als Death Cafés, in denen etwa ein Sarg zum Probeliegen parat steht.

Trauer-Apps

Neue Trauerformen gibt es darüber hinaus im Internet. Immer mehr Angebote findet man im Netz - wie die kostenlose App „Apart of Me“, mit der junge Hinterbliebene und ihre Familien unterstützt werden. Die therapeutische App für Mobilgeräte wurde von Kinderpsychologen in Zusammenarbeit mit jungen trauernden Menschen entwickelt.

Eine andere Idee ist die „After Life Message“ App, auf der man vor seinem Ableben persönliche Nachrichten wie zukünftige Geburtstagswünsche an seine Kinder oder wichtige Dokumente speichern kann.