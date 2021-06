Nachgefragt: Wie reden Eltern mit ihrem Kind über Sex, Frau Harles?

Bei der Rat-auf-Draht-Elternseite hilft Psychologin Corinna Harles Müttern und Vätern bei wichtigen Fragen.

- Wann redet man über Sex? Integrieren Sie Sexualerziehung von Beginn an in den Alltag. Etwa indem Sie die privaten Körperteile richtig benennen, als Penis und Vulva.

- Was ist, wenn ich mich nicht auskenne? Sie müssen nicht auf alles sofort eine Antwort haben, aber für Fragen offen sein. Entweder Sie informieren sich gemeinsam oder erklären, dass Sie die Antwort nachliefern. Bücher helfen, etwa „Lina, die Entdeckerin“ (ab 3 Jahren) oder „Make Love“ für Jugendliche.

- Manche Themen sind mir peinlich. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Einstellung zu Sexualität, bevor Sie mit Ihrem Kind reden. Wie wurden Sie geprägt? Welche Themen können Sie gut ansprechen, bei welchen fällt es Ihnen schwerer?

- Wie zeige ich die Grenzen auf? Sexualität ist nicht nur körperlich. Um zu wissen, was wir mögen und was nicht, müssen wir unsere Gefühle gut spüren. Helfen Sie Ihrem Kind dabei, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören als auf Trends.

- Mein Kind ist sich in seinem Körper nicht sicher? Es gibt unterschiedliche sexuelle Orientierungen, manche Menschen sind auch nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar. Nehmen Sie Ihr Kind so an, wie es ist. So schaffen Sie ein Umfeld, in dem es genug Sicherheit verspürt, sich so zu entwickeln, wie es ihm entspricht.

Mehr Infos unter www.elternseite. at/alles-klar.