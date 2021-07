Die Erotik der Musk: Singen, Seufzen, Sommer

Wie wir auf Musik reagieren

Mehr braucht’s aus meiner Sicht nicht, außer vielleicht den herrlich dahingestöhnten Schlafzimmerklassiker „Could it be Magic“ von Donna Summer („Spirits move me, everytime I’m near you ...“) zum möglichen Dacapo, falls noch eine zweite Runde Exzess geht. Ebenfalls schon ein bisserl alt, aber auch ein bisserl gut, für dieses „Sommer-ich-will-dich“-Gefühl. Und wer jetzt noch einmal herumjammert und fragt, ob’s vielleicht auch was Zeitgenössisches gäbe, das ebenfalls ein wenig animiert – ja klar. Immer. Zum Beispiel den deutschen Song „So smooth“. Der ist sehr fein, vor allem wegen des Textes: „Sag du willst es, brauchst es, liebst es, sag, dass du es willst, genau wie ich. Lass es raus, wenn du bei mir bist, keiner gibt dir das, was ich dir geb’“. Das kommt auch als WhatsApp-Botschaft gut.

Doch zurück zu Isaac Hayes, dessen Stimme gar nicht zu singen braucht, um zu animieren. Der könnte den Text des österreichischen Salzmonopolgesetzes vorlesen und man würde sich fühlen als hätte man fünf Packungen eines außerordentlich wirksamen Aphrodisiakums geschluckt. Warum funktioniert das? Nun, die Wirkung von Klängen ist Kopfsache, wie Hirnforscher sagen. Sie wissen, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn Menschen Musik hören – ein Hirnbotenstoff, der auch beim Sex (oder Drogenkonsum) en masse entsteht. Jetzt geht die Party im Kopf ab, heißt: Wir reagieren auf Musik ungefähr genauso wie auf gutes Vögeln. Naht der Höhepunkt eines Songs oder einer Symphonie, wird der Körper mit dem Wow-Zeugs geradezu geflutet. Dann ist da Gänsehaut und Glück – vor allem aber wollen wir mehr davon. Zu dieser Gesamtkomposition gehört auch die Stimme. Dabei zählt nicht nur das Timbre, sondern auch ihr authentischer Klang, aus dem Bauch. So entspannt wie ein Tag am Meer.