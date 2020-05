Sex in der Freizeit: Sex und Rückenschmerzen - und jetzt?

Aber vielleicht fängt das alles ja schon viel früher an – zum Beispiel bei den Bauchmuskeln. Starke Bauchmuskel, starke Wirbelsäule heißt es immer von Seiten der Experten. Ein festes „Korsett“ wirkt präventiv und stabilisierend. Man spricht von einer „stabilen Körpermitte“ – und die bedeutet auch, dass der Beckenboden fein funktioniert. Anatomisch betrachtet setzen unmittelbar an die Bauchmuskulatur die Muskeln des Beckenbodens an. Ein Team – die zwei „spielen“ sozusagen miteinander ein Konzert.

Je kräftiger die Bauchmuskeln, desto leichter tut sich der Beckenboden in seiner Haltefunktion, Durchhänger haben unangenehme Folgen – unter anderem auf das Lustempfinden. Und ja – deshalb spielt das Kraftwerk im Unterleib eine tragende Rolle in Sachen Orgasmus. Weil erst Muskeln, die trainiert werden, gut durchblutet sind, und so das ganze Untenrum profitiert. Zu wissen, welchen Schatz wir da in uns tragen, ist für Frauen und Männer gleichermaßen wichtig. Anspannen, entspannen, atmen, halten und zurückhalten – und mit alldem spielen können. Darum geht es – und gar nicht so um das knallharte Auftrainieren im Stile eines brutalen Muskelmasse-Pimpings. Der Beckenboden muss sich nämlich auch entspannen können – der Zauber heißt: On. Und Off. Und On. Und Off. Nur das lässt die Energie fließen, sorgt bei Männern für stabilere Erektionen, und die Frauen entwickeln – Huch! – wieder mehr Gefühl für ihren Unterleib. Motto: Er ist wieder da (und das Rückenweh bestenfalls weg).