Schnurren und Hauchen: Dirty-Smartphone-Talk statt Dirty Dating

Einige Tipps dazu finden sich in dem hübschen Buch „Das gewisse Etwas“ von Ellen T. White: „Sagen Sie ihm, was Sie mit ihm machen werden, Schritt für Schritt. Seine Erwartung ist der Schlüssel. Drehen Sie es um und denken Sie laut darüber nach, was er vielleicht als Gegenleistung für Sie tun könnte. Verwenden Sie dabei einen Hauch sexueller Obszönität.“ Es geht also um die Art und Weise, wie etwas gesagt wird – man kann ein „Zieh mich aus!“ bellen und so formulieren, als würde man gerade einen Brief ans Finanzamt diktieren. Oder aber man kann die Worte ausatmen, hauchen, mit heiser-leiser Stimme schnurren. „Ein paar katzenhafte Laute können nicht schaden“, heißt es dazu im Buch. Zu gewollt wirkt natürlich uncool, die Gefahr, wie die Synchronisationsstimme in einem schlechten Porno zu klingen, ist groß. Vermutlich geht’s einfach nur darum, so zu klingen, als wäre man bereit für alles – und nichts.