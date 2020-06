Essen, Sex und Weltpolitik: Die pikante Geschichte des Séparées

Die Idee des intimen Mahls hat was – zwei Menschen in einem Raum, das Personal klopft an, es liegt was in der Luft. Womöglich eine Reanimationsidee für lasch gewordene Beziehungen – möge das Vorspiel beim Dessert beginnen! Jedenfalls besser, als sich mit vollem Bauch im Badezimmer seines Vertrauens abzuschminken, die Zähne zu putzen, in den Baumwollpyjama zu schlüpfen und den Sex auf nächste Woche zu verschieben. „Chambre séparée“ ist als Begriff per se schon herrlich lyrisch und Anregung fürs Kopfkino. Edel und anrüchig zugleich – geschichtsträchtig. Séparées gab es etwa in den Räumlichkeiten des „Hawelka“, das aus der 1906 gegründeten „Chatham-Bar“ hervorgegangen war. Bekannt war das Etablissement aber als „Je t’aime“-Bar, eben wegen des „Chambre séparée“, in das die Wiener sich zurückziehen konnten. „Die Guck“ hieß das Séparée im Puff einschlägig, „eine Guck machen“ bedeutete: mit einer Dirne ins Séparée gehen.

...beim Champagner und Souper

Es musste aber nicht immer die „Dirne“ sein, oft war es das „süße Mädel“, die „feine Madame“ oder gar Gattin eines anderen, mit der man sich dorthin zurückzog – für eine „Liebschaft ohne Liebe“, wie Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch notierte. Ein Auskenner. So manche seiner Affären – Motto: "Mein Blut tanzt Cancan" – beginnt bei einer Einladung zum exquisiten Souper mit Champagner im Chambre séparée des Riedhofs und endet mit glühenden Zärtlichkeiten in einem Hotelzimmer (aus „Alle, alle will ich“, von Josef Sachslehner). Auch mit einer gewissen Marie endete er dort, dazu Schnitzler: Wir küssten und logen noch mehr als gestern". Passend Szene 6 „Der Gatte und das süße Mädel“ seines „Reigen“: "Ein Cabinet particulier im Riedhof. Behagliche, mäßige Eleganz. Der Gasofen brennt. Auf dem Tisch sind die Reste einer Mahlzeit zu sehen, Obersschaumbaisers, Obst, Käse. In den Weingläsern ein ungarischer weißer Wein. Der Gatte raucht eine Havannazigarre, er lehnt in der Ecke des Diwans. Das süße Mädel sitzt neben ihm auf dem Sessel und löffelt aus einem Baiser den Obersschaum heraus, den sie mit Behagen schlürft." Und auch die Musik lebte vom vordergründigen Reiz des intimen Tête-à-tête. Gehen wir ins Chambre séparée ist ein Walzerduett aus der Operette „Der Opernball“, die1898 in Wien uraufgeführt wurde. Es wurde zum Ohrwurm: "Ach, zu dem süssen Tête-à-tête. Dort beim Champagner und beim Souper. Man alles sich leichter gesteht".