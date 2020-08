Schädlich: Wie wir uns vom Handy-Dauerkonsum lösen können

Als im Frühjahr ein Land nach dem anderen dichtmachte, war das Smartphone für viele – vor allem Singles und abgeschirmte Senioren – plötzlich das einzige Tor zur Außenwelt: In der Isolation wurde geskypt, gepostet und gechattet, was das Zeug hält (siehe re.), Social Apps wie Zoom oder TikTok brachen Download-Rekorde. Zwischen virtuellem Meeting-Marathon, Nachrichten-Flut und Netflix-Abenden reduzierte sich die Offline-Zeit in den meisten Haushalten auf ein Minimum.

Dabei „klebten“ die Menschen schon vor Corona im Schnitt 3,1 Stunden pro Tag am Smartphone, wie ein aktueller Report der Analyseplattform App Annie zeigt. Während der Pandemie stieg die Smartphone-Nutzung weltweit noch einmal kräftig an, in stark betroffenen Ländern wie Italien oder China sogar um bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.